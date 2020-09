Nasconde una maglietta sotto la sua ma la commessa la scopre: denunciata

Pensava che nessuno avesse notato che era entrata in camerino con due maglie e ne era uscita con una sola. Ma la commessa ha visto tutto e ha capito che la giovane stava rubando.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 24 settembre una 14enne romena è entrata in un negozio di abbigliamento in galleria San Carlo e ha portato in camerino due maglie. Ma quando è uscita ne aveva solo una in mano, che ha appoggiato su uno stendino. Quando ha fatto per uscire la commessa e il direttore del negozio le hanno chiesto di pagare la maglietta ma la ragazza ha opposto resistenza, dicendo che non aveva preso niente. Il direttore ha chiamato la polizia e la giovane non ha potuto far altro che consegnare la maglietta, del valore di 5 euro, nascosta sotto la sua. Aveva anche rotto l’antitaccheggio per non far suonare le barriere. La ragazza è indagata per furto aggravato.