Tentano di derubare un 80enne con la tecnica dell'abbraccio: denunciati in tre

Hanno usato l'ormai nota tecnica dell'abbraccio nel tentativo di derubare un 80enne. Ma i tre non ci sono riusciti e i carabinieri li hanno identificati.

Il fatto

Mercoledì 13 aprile è scattata la denuncia per tre persone. Terminate le indagini, i carabinieri di Trebaseleghe hanno denunciato in stato di libertà due donne romene di 32 e 25 anni e un 25enne, anch'egli romeno. Tutti e tre hanno il domicilio a Milano e lo scorso 7 aprile si trovavano nel centro di Trebaseleghe. Hanno notato un 80enne del posto e pensato che fosse la vittima perfetta. Con una scusa lo hanno fermato e abbracciato, cercando derubarlo. Ma non sono riusciti nel loro intento e la vittima ha raccontato l'accaduto ai carabinieri che si sono mossi subito per trovare i responsabili.