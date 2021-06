Sorpresi dal padrone di casa mentre cercano di fare effrazione: giovani arrestati

Sono stati sorpresi dal padrone di casa mentre cercavano di introdursi nell’abitazione per rubare: due giovani sono finiti nei guai.

Il fatto

Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 giugno una 17enne di Padova e un 28enne albanese di Sant’Angelo di Piove di Sacco hanno cercato di introdursi nella casa di un 46enne padovano. L’uomo ha sentito i rumori e ha sorpreso i due giovani: è riuscito a bloccare la ragazzina mentre il complice si è dato alla fuga. I carabinieri del Norm della compagnia di Padova sono intervenuti in pochi minuti e sono riusciti a rintracciare la notte stessa il 28enne. La minore è agli arresti domiciliari mentre il ragazzo è stato arrestato per tentato furto in abitazione.