Sorpresi con due mountain bike rubate nel cuore della notte: arrestati due giovani

Sono stati sorpresi con la refurtiva e non hanno avuto scampo. Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Bastia di Rovolon e Albignasego.

Il fatto

La mattina di lunedì 7 settembre, intorno alle 4.15, i carabinieri si trovavano a Teolo, località San Biagio, per un servizio di controllo quando hanno visto due giovani con due mountain bike in via Grillo. I ragazzi, un 22enne romeno residente a Noventa Padovana e un connazionale diciottenne che abita a Padova, avevano un atteggiamento sospetto e sono stati fermati. È bastato poco ai carabinieri per capire cosa fosse successo: i due avevano rubato una delle bici dal garage di una 53enne del posto e avevano cercato di rubare anche in altre case. La refurtiva è stata restituita e i due sono stati arrestati per furto in abitazione. In attesa del rito direttissimo sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza.