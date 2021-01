Si sveglia e trova un ladro in casa: 54enne chiama i carabinieri che trovano il colpevole la notte stessa

Si è svegliata e ha visto fuggire il ladro. La donna ha chiamato subito i carabinieri che seguendone le tracce sono riusciti a trovarlo e denunciarlo.

Il fatto

Era l’1.40 della notte tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio. Una 54enne ha visto fuggire un uomo da casa sua, in via Lombardo, dopo aver preso un paio di scarpe da ginnastica, un giubbotto color marrone, un portafogli e una borsa. La donna ha chiamato il 112 e i carabinieri hanno trovato subito gli ultimi due oggetti della lista nel giardino della casa, probabilmente caduti al ladro nella corsa per guadagnare la fuga. Dando un’occhiata alle stanze messe a soqquadro, i carabinieri hanno notato un paio di scarpe che probabilmente il ladro si è tolto per mettere quelle di proprietà della famiglia e uno zaino con tre cellulari e un portafogli con qualche banconota all’interno, probabilmente oggetti rubati in precedenza. La 54enne ha descritto l’uomo ai carabinieri che si sono messi sulle sue tracce nei dintorni. Intorno alle 3 hanno individuato una persona che sembrava corrispondere alla descrizione e indossava delle scarpe rosse perfettamente corrispondenti a quelle rubate. Addosso aveva la tessera sanitaria della 54enne quindi è stato portato al comando di via Rismondo dove è stato trovato anche il giubbotto rubato. Il ladro è un 18enne, denunciato per furto in abitazione e ricettazione.