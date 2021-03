Individuati nel giro di un paio di giorni due ladri che hanno derubato una donna in casa

Si erano introdotti in una casa ricavandone un magro bottino. I carabinieri li hanno rintracciati e denunciati.

Il furto

Nella mattinata di lunedì 29 marzo i carabinieri della stazione di Monselice hanno denunciato per furto in abitazione due uomini senza fissa dimora di 34 e 42 anni, entrambi marocchini e noti alle forze dell’ordine. Le indagini riguardanti il furto in casa commesso la mattina di sabato 27 marzo ad Arquà Petrarca, nell’abitazione di una 49enne, hanno condotto proprio a loro due. Avevano rubato cento euro.