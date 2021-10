Tre furti in casa in una sola notte: portati via orologi di valore e borse di marca

Tre furti in casa nel giro di una notte. La polizia sta indagando per capire chi abbia commesso il furto e se si tratti delle stesse persone.

Il fatto

Tra la sera di martedì 12 e la mattina di mercoledì 13 ottobre la polizia è stata chiamata da tre abitazioni diverse: tutte e tre le famiglie avevano subito un furto e in tutti e tre i casi i ladri erano entrati forzando le finestre. In via Maniciati i ladri hanno portato via due orologi di valore mentre in via Gatari sono stati presi 150 euro, e ancora in via Zanon sono stati rubati due Rolex e alcune borse di marca. In tutti e tre i casi a raccogliere i rilievi è stata la polizia scientifica.