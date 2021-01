Entrano in casa, rubano soldi e gioielli e aggrediscono il proprietario: è caccia ai tre topi di appartamento

La caccia per rintracciare i responsabili è ancora in corso: i carabinieri di Limena sono al lavoro per individuare gi autori di un furto in un'abitazione con tanto di aggressione al proprietario.

I fatti

È successo nella tarda serata di venerdì 15 gennaio: i militari dell'Arma sono subito intervenuti a casa di un 58enne è stato spinto a terra da tre malviventi, i quali si erano introdotti nella sua abitazione. Il trio si è dato alla fuga, non prima però di aver sottratto alcuni gioielli e circa 1.000 euro in contanti.