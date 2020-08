Coppia si dava ai furti di biciclette: rintracciati dai carabinieri e denunciati

Si erano dati ai furti di biciclette per due mesi ma il loro traffico è finito: una coppia di ladri è stata rintracciata e denunciata dai carabinieri di Piove di Sacco.

I fatti

Erano in due a mettere in atto i colpi: un 43enne originario del Marocco e residente a Pettorazza Grimani, nel Rodigino, e una 19enne di Campolongo Maggiore. I due sono stati oggetto di indagine da parte di carabinieri che hanno scoperto una serie di furti di biciclette commessi a Piove di Sacco tra giugno e luglio. Durante il controllo della mattina di mercoledì 5 agosto, il 43enne è stato trovato in possesso di una trancia a ganascia e un trancino. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato.