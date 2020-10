Dai vestiti agli occhiali passando per il cibo: tre furti in un solo giorno in città

Tre furti in un solo giorno hanno tenuto impegnati i carabinieri.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per tentato furto aggravato due sedicenni, una di Padova, l’altra di Vigonza. Le ragazze avevano tentato di rubare vestiti per 83 euro all’Oviesse di via San Fermo, nascondendoli in una borsa, ma sono state colte sul fatto dagli addetti alla sicurezza. Poi hanno denunciato per lo stesso reato un 54enne dello Sri Lanka senza fissa dimora perché aveva cercato di rubare cibo per un valore di 48 euro al Pam sotto Galleria San Carlo. I carabinieri di Prato della Valle, invece, hanno denunciato per tentato furto aggravato un 68enne senza fissa dimora. L’uomo aveva cercato di rubare tre paia di occhiali presso il negozio Nau, per un valore complessivo di 220 euro.