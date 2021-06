Si intrufola nell'albergo e ruba dalla borsetta di una dipendente: denunciato

Ha aspettato che non ci fosse nessuno per frugare indisturbato. I carabinieri hanno indagato sul furto e quando lo hanno rintracciato hanno proceduto con la denuncia

Il fatto

Domenica 27 giugno i carabinieri hanno denunciato un 33enne di origine marocchina e residente a Torreglia, con precedenti, per furto. L’uomo è entrato all’hotel Milano di via delle Terme ad Abano. Ha controllato che non ci fosse nessuno in giro e si è introdotto nell’ufficio: qui ha visto la borsetta di una dipendente di 40 anni dell’albergo e ci ha frugato dentro, portando via 60 euro in contanti.