Non rispetta l'obbligo di dimora ed esce di casa per rubare una bicicletta: 23enne arrestato

Chissà a cosa gli serviva quella bicicletta dato che era già stato colpito da obbligo di dimora: i carabinieri di Limena hanno arrestato K.K., 23enne residente a Limena per furto in abitazione.

I fatti

Le manette sono scattate venerdì 18 settembre, ma la motivazione risale a sabato 12 settembre, quando il giovane ha disatteso il suddetto obbligo di dimora per recarsi in via Kennedy a Limena e rubare una bici dalla casa di un uomo di origini romene. I militari dell'Arma, dopo essere risaliti all'identità del ladruncolo, lo hanno raggiunto nella sua abitazione comunicandogli il cambio da misura cautelare di obbligo di dimora ad arresti domiciliari tramite decreto di sostituzione emesso dal Gip del Tribunale di Padova.