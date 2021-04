Rubano da un appartamento gioielli e abiti del valore di oltre 10 mila euro: due giovani denunciate

Sono due ragazze di 22 e 19 anni le autrici di un furto in appartamento nel pieno centro storico di Padova. Hanno rubato a casa di una donna gioielli e vestiti per un valore complessivo di oltre 10 mila euro

Il furto

Era la sera del 22 febbraio quando due ragazze di 22 e 19 anni, entrambe senza senza fissa dimora e note alle forze dell’ordine, si sono introdotte nell’appartamento di una 36enne in pieno centro storico a Padova. Hanno portato via abiti e gioielli per un valore di 10.500 euro. Quando la vittima si è accorta di quanto accaduto, si è rivolta ai carabinieri per denunciare il furto. Nella serata di domenica 18 aprile i militari sono riusciti a trovare le due colpevoli.