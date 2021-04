Terzo colpo al negozio di abbigliamento con la stessa dinamica: l'auto usata per infrangere la vetrina

Quasi uno all'anno. Il negozio di abbigliamento nel centro della località termale ha subito un furto, condotto con la stessa dinamica delle due volte precedenti: l'auto utilizzata come ariete per sfondare la vetrina

L’auto usata come ariete per sfondare la vetrina e rubare capi di abbigliamento. È il terzo colpo che subisce il negozio. I carabinieri sono sulle tracce dei ladri.

Il fatto

Se ne è accorto in mattinata il titolare, disperato e arrabbiato perché è la terza volta che rubano dal suo negozio con lo stesso metodo: la prima volta è accaduto nell’ottobre 2019, la seconda nel novembre 2020. Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 aprile ignoti hanno utilizzato un’auto per infrangere la vetrina del Luxury House di Abano Terme, in piazza Cortesi, e portar via abiti. I carabinieri stanno indagando per capire chi siano gli autori del furto, anche per mezzo dei filmati delle telecamere della zona.