Tenta di rubare un'auto e si schianta contro una vettura in sosta: arrestato

Ha visto la porta aperta e le chiavi inserite nel cruscotto. Quale migliore occasione per rubare una macchina. Ma il proprietario era poco distante e lo ha bloccato, facendolo arrestare dai carabinieri di Piazzola sul Brenta coadiuvati dai colleghi di Trebaseleghe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, poco prima delle 4, un 25enne di Curtarolo si trovava a Campo San Martino dove ha visto una Peugeot 206 aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto. L’auto è di proprietà di una 19enne di Piazzola e il padre era poco distante, stava parlando con un altro automobilista. Il giovane si è precipitato all’interno dell’abitacolo ed è partito ma non è stato abbastanza veloce. Il padre della proprietaria dell’auto lo ha raggiunto a piedi e ha sfilato le chiavi facendo andare a sbattere il ladro contro un’altra auto in sosta. Assieme all’altro automobilista sono riusciti a trattenere il 25enne fino all’arrivo dei carabinieri. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.