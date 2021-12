Raffica di furti dalle auto in sosta, individuati gli autori

Rubavano dalle auto in sosta. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Cittadella sono terminate e due uomini sono stati denunciati.

Il fatto

Lunedì 20 dicembre due uomini sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Si tratta di un 31enne giostraio e un 31enne di Albignasego. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, i due sarebbero coloro che tra settembre e ottobre hanno effettuato una raffica di furti da auto in sosta.