Due denunce per tentato furto aggravato a distanza di qualche ora: gli interventi della polizia

Ha preso un trolley al supermercato e lo ha riempito di scarpe e abiti. Poi è uscito con calma senza pagare. Ma uno dei dipendenti, che in quel momento non era in servizio, ha visto tutto. Poche ore più tardi, la polizia è dovuta intervenire anche per il tentato furto di un’auto

I furti

Era il tardo pomeriggio di mercoledì 21 ottobre. Un 22enne senegalese si trovava all’interno del Conad del Centro Giotto di via Venezia: ha preso uno dei trolley in esposizione e lo ha riempito di scarpe e abiti. Ha chiuso tutto e ha scavalcato il cancelletto di una cassa in quel momento chiusa. Ma i suoi movimenti non sono passati inosservati: un dipendente del supermercato non in servizio ha visto tutto e ha avvertito il direttore del supermercato. L’uomo ha fatto bloccare il giovane dagli addetti alla sicurezza che lo hanno consegnato alla polizia. Il trolley e parte dei vestiti erano danneggiati quindi non è stato possibile rimetterli in vendita. Il 22enne è stato denunciato per tentato furto aggravato. La stessa denuncia è scattata poche ore dopo nei confronti di un 27enne albanese, sorpreso mentre cercava di forzare la porta anteriore di una Fiat Panda in via Farini.