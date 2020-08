Cronaca Saonara / Via XI Febbraio

Cercano di forzare il sistema del bancomat per prendere i soldi: messi in fuga dall'allarme

Ignoti hanno forzato un bancomat nella parte superiore e hanno collegato un computer per forzare il sistema operativo e farsi erogare i soldi. Ma non avevano messo in conto che sarebbe scattato l'allarme