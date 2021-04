Tentano di rubare le lettere con i bancomat dal Centro smistamento posta: arrestati

Dalla sede di Milano, il responsabile della videosorveglianza si è accorto che c'erano estranei al Centro smistamento di Camin e ha avvisato la polizia. In tre sono stati ammanettati per tentato furto aggravato

Nascosti da cappuccio e mascherina si sono introdotti nel Centro smistamento posta di Camin per rubare le lettere contenenti carte di credito. Ma la cosa non è sfuggita e in pochi minuti la polizia era sul posto.

Il furto

Nella serata di sabato 24 aprile il responsabile della videosorveglianza delle Poste di Milano è sobbalzato sulla sedia. Guardando le immagini provenienti dal Centro smistamento posta di Camin ha visto due uomini incappucciati frugare tra i bancali. Alle 22 ha segnalato la presenza dei ladri alla centrale operativa della polizia che ha subito diramato un avviso a tutte le pattuglie sul territorio. Gli equipaggi si sono divisi, vista la grande del luogo, e hanno perlustrato i diversi padiglioni finché una pattuglia non ha sorpreso un uomo, coperto da cappuccio e mascherina, che rovistava tra le lettere con bancomat e carte di credito. Poco distante c’era un altro uomo con un sacco dell’immondizia nero già mezzo pieno di carte.

L’arresto

I poliziotti hanno intimato ai due ladri di stare fermi e alzare le braccia ma i due si sono spaventati e sono fuggiti. Purtroppo per loro, un’altra pattuglia li attendeva al di fuori del magazzino e ha sbarrato la via di fuga. Subito identificati, si tratta di un 19enne e un 20enne di origine campana. Nel sacco avevano 200 buste con carte di credito. Ma non è finita qui. Il cellulare di uno dei due ladri continuava a squillare: probabilmente c’era un terzo uomo, forse attendeva al di fuori, pronto a scappare. E infatti, dopo aver perlustrato silenziosamente la zona circostante il Centro smistamento, i poliziotti hanno trovato un 20enne napoletano a bordo di una Ford Fiesta parcheggiata al Dc Hotel International di corso Stati Uniti, pronto a partire con i complici. Sono stati tutti arrestati per tentato furto aggravato in concorso.