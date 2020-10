Furto da quasi 40mila euro allo sportello bancomat con la tecnica del "black box"

Colpo nella notte allo sportello bancomat della Banca Bpm in via del Santo 133 a Limena dove nel corso della notte qualcuno è riuscito a danneggiare lo sportello del bancomat e a far saltare i sistemi informatici rubando circa 36mila euro.

Il colpo

I ladri sono riusciti a collegare un dispositivo elettronico, presumibilmente un computer, con il metodo denominato "black box", un sistema inventato in Bulgaria, riuscendo di fatto ad hackerare il sistema di sicurezza con lo sportello che si è messo a "sputare" fuori le banconote. I ladri sono riusciti a racimolare la cifra di 36mila euro prima di scappare. Sul fatto indagano i carabinieri.