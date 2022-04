Bardiani Csf Faizanè: furto nella notte, rubate 18 bici da corsa

Brutto colpo subito dal team Bardiani Csf Faizanè nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile. I ladri, dopo aver messo fuori uso il sistema di allarme, sono riusciti ad entrare nel magazzino del team a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, sottraendo 18 bici da corsa, altrettanti telai, gruppi, selle e coppie di ruote, oltre a svariati materiali tecnici, per un ingente danno oltre che economico anche tecnico e logistico.

Furto

Nel team professional - come riporta TrevisoToday - corrono 9 atleti veneti: Battaglin, El Gouzi, Mazzucco, Modolo, Pinarello, Tolio, Zana, Zanocello e Zoccarato. Padovano anche uno dei direttori sportivi, Mirco Rossato, ex diesse dell’Uc Trevigiani. Le bici Cipollini Dolomia e Cipollini AdOne sono in colorazione bianca con inserti verdi, equipaggiate con ruote Deda Elementi, Selle Smp, e gruppo Sram. Se qualcuno dovesse avvistarle è pregato di contattare il team o le autorità.