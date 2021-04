Ladri di biciclette in azione: nella notte rubati due mezzi del valore di 10mila euro

Grosso furto nella notte a Rovolon in località Carbonare all'interno di un negozio che commercia biciclette.

Il colpo

Verso le 2 i ladri hanno sono riusciti a penetrare nel punto vendita "Bikes Benato" di via Dante Alighieri, portando via due biciclette da corsa del valore complessivo di 10mila euro. Il sistema di allarme, pure essendo entrato in funzione durante l'azione, non è stato sufficiente a impedire che i malintenzionati portassero via i due mezzi vista la rapidità con cui hanno colpito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile che hanno eseguito i primi rilievi. L'impressione è che si tratti di un colpo su commissione data la particolarità delle biciclette che erano in esposizione.