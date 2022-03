Sfondano la vetrina con un furgone e arraffano bici costose: spaccata notturna in provincia

Oltre al furto i danni: spaccata notturno da "Cicli Cecchin", negozio di bici in via Marconi a Cadoneghe.

I fatti

È successo intorno alle ore 5 della notte tra domenica 20 e lunedì 21 marzo: i malviventi hanno sfasciato la vetrina e la saracinesca del negozio usando un furgone bianco come ariete e rubando due biciclette da corsa del valore complessivo di 6mila euro. Sul posto i carabinieri di Noventa Padovana per le indagini del caso, mentre il proprietario del negozio ha scritto su Facebook: «Questa notte alle 5 una banda di ladri ha sfasciato con un mezzo la vetrina del negozio facendo razzia di diverse biciclette e distruggendone altre. In pochi minuti hanno fatto un disastro. Siamo già al lavoro per aggiustare e ripristinare tutto. Grazie a chi si è messo con me al lavoro fin dalle prime luci dell'alba. Presto torneremo operativi».