Carabiniere libero dal servizio sventa il furto di una bicicletta e fa arrestare il ladro

Ha rincorso l’uomo che aveva appena rubato una bicicletta, bloccandolo e facendolo arrestare. Ad inseguire il ladro è stato un carabiniere libero dal servizio.

Il furto

Era la tarda serata di lunedì 8 marzo. Un carabiniere stava passando per via Guido Reni e ha notato un 38enne algerino senza fissa dimora che forzava il lucchetto di una bicicletta. Il ladro ha inforcato la bici ed è fuggito ma il carabiniere lo ha inseguito, chiamando i colleghi per avvertire di ciò che stava accadendo visto che lui in quel momento non era in servizio. È riuscito a bloccare il 38enne in via Plebiscito, permettendo ai colleghi di arrestare il ladro per furto aggravato. La bici è tornata nelle mani del legittimo proprietario.