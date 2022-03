Sorpresi a rubare delle bici, uno dei due ladri aggredisce i carabinieri: arrestato

Sono stati pizzicati a rubare due biciclette e uno dei due si è avventato sui carabinieri, aggredendoli. Quest’ultimo è stato arrestato, il suo complice denunciato.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 8 marzo due persone hanno rubato due biciclette: si tratta di un 27enne e un 22enne, entrambi di origine tunisina. I carabinieri li hanno rintracciati quasi subito e li hanno fermati per identificarli. Se il 22enne ha obbedito rassegnato, lo stesso non si può dire per il suo amico. Ha cercato di aggredire i carabinieri ed è stato arrestato. Il 22enne, invece, denunciato. Le biciclette verranno restituite ai legittimi proprietari.