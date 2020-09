Rompe la catena per rubare una bici ma non fa in tempo a scappare: arrestato

Evidentemente aveva una certa fretta perché quando ha tentato di rubare la bici incatenata alla rastrelliera non ha notato che due carabinieri del Radiomobile di Padova lo stavano osservando.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 24 settembre, intorno alle 15.30, un 32enne originario del Marocco e residente a Ponte San Nicolò, ha rotto la catena di una bici parcheggiata in via Gozzi ma non ha fatto in tempo a montare in sella che i carabinieri lo hanno bloccato. La bici è stata restituita alla legittima proprietaria, una signora di 72 anni di Padova. Il ladro è stato arrestato per furto aggravato ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.