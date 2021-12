Tenta di rubare una bici dal cortile di una scuola: 45enne arrestato

Ha tentato di rubare una bici dal cortile della scuola ma il personale scolastico lo ha visto e ha chiamato i carabinieri. L’uomo è stato arrestato.

Il tentato furto

Nel pomeriggio di martedì 7 dicembre un 45enne marocchino è entrato nel cortile del liceo Curiel, in via Durer. Si è diretto alla rastrelliera delle biciclette e ha cominciato a forzare uno dei lucchetti. Il personale scolastico ha avvertito i carabinieri che sono arrivati in tempo per arrestarlo: con sé aveva un tronchese, posto sotto sequestro. Il 45enne è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Padova.