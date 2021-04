Pizzicato nell'atto di rubare una bicicletta elettrica, 38enne viene arrestato

È stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di rubare una bicicletta elettrica. Con sé aveva diversi arnesi atti allo scasso: è stato arrestato.

Il fatto

Nella serata di giovedì 1 aprile i carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano stavano passando per via dei Colli quando hanno notato un uomo che armeggiava con il lucchetto di una bici. Sospettando ci fosse qualcosa di losco, si sono avvicinati e hanno visto che un padovano di 38 anni aveva tagliato il lucchetto che legava la bici elettrica di proprietà di un senegalese di 33 anni residente a Padova. I carabinieri lo hanno fermato e perquisito: aveva diversi arnesi atti allo scasso che sono stati posti sotto sequestro. La bici è stata restituita al legittimo proprietario e il 38enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.