Furto in negozio nella notte, portate via sette biciclette elettriche

Hanno rubato un furgone e poi lo hanno usato per commettere un altro colpo: sette bici elettriche sono state portate via da un negozio.

Il furto

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 gennaio un commerciante di 56 anni di Padova ha chiamato i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Piove di Sacco. I ladri erano entrati nel suo negozio di via Ugo Foscolo a Ponte San Nicolò: hanno infranto la vetrata e hanno portato via sette biciclette elettriche, il cui valore è ancora in fase di quantificazione. Per fuggire hanno usato un furgone rubato poco prima. I carabinieri hanno già avviato le indagini.