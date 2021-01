Rincorre il ladro che gli ha rubato la bici attirando l'attenzione dei poliziotti che intervengono

Ha rubato una bici e il proprietario gli è corso dietro, attirando l’attenzione della polizia. Il ladro è stato arrestato.

I fatti

Nel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio un uomo è entrato in un negozio di Corso del Popolo e mentre era all’interno ha visto che un 22enne gambiano gli rubava la bicicletta. Gli è corso dietro a perdifiato e la scena è stata vista dai poliziotti che arrivavano da via Tommaseo. Sono così partiti all’inseguimento e hanno fermato il giovane su viale Codalunga. Raggiunti dal proprietario ansimante per la corsa, hanno ammanettato per furto il 22enne e restituito la bici all’uomo. Il ladro è stato colpito dal divieto di dimora a Padova, Venezia e Treviso.