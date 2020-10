Strappano il palo dalla strada per rubare la bici e prendono a calci e pugni il proprietario

Hanno staccato un palo dalla strada per portare via la bici al quale era legata. E poi hanno preso a calci e pugni il legittimo proprietario che li ha rincorsi.

I fatti

Era la serata di domenica 18 ottobre quando un uomo di origine filippina stava rincasando in via Arco Valaresso. Mentre prendeva le chiavi di casa ha notato due stranieri che cercavano di rubare la bici del suo vicino legata a un palo. I due hanno strappato il palo dal manto stradale proprio mentre l’uomo chiamava il vicino allertandolo di ciò che stava accadendo. Il proprietario della bici è partito a caccia dei ladri con il suocero e quando li ha intercettati in piazza delle Erbe è iniziata una colluttazione. A forza di calci e pugni i due giovani sono riusciti a scappare. Il derubato ha chiamato la polizia dando una descrizione dettagliata dei ladri e la pattuglia ha fermato uno dei due. Il ragazzo si è dichiarato minorenne ma una veloce ricerca nella banca dati ha fatto emergere la bugia: il 18enne aveva già compiuto dei reati. È stato arrestato per rapina e denunciato per false attestazioni sulla propria identità.