Anziana in lacrime per il furto della bici, regalo del marito: ritrovata dai poliziotti in poche ore

Era il regalo del marito per la nascita della loro primogenita. E quando è uscita dal supermercato non l’ha più trovata: le avevano portato via la bici che le era tanto cara.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 14 aprile i poliziotti del quartiere Arcella hanno notato una signora di 77 anni che piangeva davanti alla Galleria San Carlo. Proprio la stessa signora aveva appena chiamato il centralino del 113 che in contemporanea ha attivato tutte le procedure lavorando in sinergia con gli operatori sul posto che le si sono avvicinati e la donna ha spiegato che era andata a fare la spesa al Pam ma quando era uscita la sua bicicletta era scomparsa. Una Graziella degli anni Settanta che rappresentava per lei più di un mezzo di trasporto. Il marito gliel’aveva regalata quando era nata la loro prima figlia, era tanto affezionata a quella bici. E a quel punto non sapeva nemmeno come tornare a casa con quelle due buste pesanti, il marito, ormai ipovedente, l’aspettava da solo. I poliziotti le hanno portato le buste della spesa fino a casa e hanno controllato che l’anziano marito stesse bene. Poi è partita la caccia al ladro. Hanno perlustrato tutte le stradine interne della zona fino a che, in via Pierobon, hanno visto un giovane in sella a una bici identica a quella descritta dalla 77enne. Immediatamente bloccato, gli agenti hanno recuperato il mezzo e lo hanno riconsegnato alla vittima del furto che, commossa, ha abbracciato i due poliziotti. L'anziana han poi scritto un messaggio a uno dei due agenti per ringraziarli: «Buongiorno agenti, in questo momento storico così duro avervi trovati è stato uno spazio di cielo e la certezza che non siamo soli. Non vi dimenticheremo! Grazie per esserci».