Furti di biciclette, nei guai anche uno studente di soli 15 anni

Il furto delle biciclette non passa mai di moda. I carabinieri di Camposampiero e del Radiomobile di Padova hanno trovato due ladri.

I fatti

Nella serata di lunedì 14 settembre è stato denunciato per possesso di strumenti atti a offendere un 21enne romeno senza fissa dimora perché riconosciuto come autore del furto di una bicicletta risalente al 10 settembre presso l’ospedale ai Colli. Aveva anche un coltellino a serramanico della lunghezza di 16 centimetri, subito sequestrato. E nel primo pomeriggio del giorno seguente sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione uno studente di 15 anni di Loreggia e un 17enne di Resana (Treviso). A casa del 15enne è stato trovato un motorino con una targa rubata il 24 agosto 2019, ma non solo: il 15enne aveva rubato una bici lo scorso 16 agosto e l’aveva nascosta a casa dell’amico. Targa e bici sono state sequestrate.