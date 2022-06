Tenta di rubare una bici elettrica davanti alla Questura: inseguito e arrestato

Tenta di rubare una bicicletta elettrica davanti alla Questura. Scoperto, raggiunto e arrestato. E' successo ieri pomeriggio, 20 giugno, nei guai è finito un tunisino di 40 anni. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione "Volanti", il nordafricano stava cercando di spezzare la catena di una bicicletta elettrica legata alla rastrelliera vicino agli uffici della Questura. L'indagato non si è accorto che mentre tentava di scassinare il lucchetto, un passanto lo stava osservando e ha dato subito l'allarme al 113. Alcuni agenti che all'ora del furto stavano entrando in ufficio, allertati dal testimone, si sono messi all'opera per bloccare il ladro. Il tunisino è scappato a piedi e in tre l'hanno inseguito. Il ladro, nonostante abbia tentato di far perdere le proprie tracce, all'altezza di Riviera Tito Livio è stato bloccato. Nella fuga ha dentato di disfarsi della tenaglia utilizzata per tentare il furto, ma le sue mosse non sono passate inosservate ai poliziotti che lo stavano inseguendo. Una volta accompagnato in Questura, il quarantenne tunisino è stato arrestato per furto aggravato. Processato per direttissima, l'arresto è stato convalidato con immediata scarcerazione e l'obbligo di firma giornaliero in Questura.