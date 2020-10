Individuato l'autore di un furto all'interno di un'auto: aveva portato via soldi e documenti

Le indagini si sono concluse, il colpevole è stato individuato. Un 36enne è stato denunciato per furto aggravato.

I fatti

Il furto risale al 30 luglio scorso. Il 36enne di Legnaro, già noto alle forze di polizia, si era introdotto nel cortile della casa in via del Mare a Conselve di una 40enne romena. Avvicinatosi all’auto, ha portato via la borsa nella quale c’erano soldi, documenti e altri effetti personali. I carabinieri di Conselve sono riusciti a individuarlo e denunciarlo.