Ruba dalle borse delle colleghe piccole somme, arrivando nel tempo ad un totale di 200 euro

Tutte riponevano le borse in un unico armadietto durante l'orario di lavoro. La giovane ladra ha preso pochi spiccioli per volta, sperando che nessuno se ne accorgesse ma le indagini dei carabinieri l'hanno smascherata

Rubava piccole somme dalle borse delle colleghe, sperando così che non si accorgessero di nulla. Ma le è andata male ed è stata denunciata per furto aggravato e continuato.

Il fatto

Le indagini dei carabinieri sono terminate martedì 2 marzo con la denuncia di una 23enne di Bagnoli di Sopra. La ragazza lavorava in un’agenzia di assicurazioni a Conselve. Durante l’orario di lavoro lei e le colleghe custodivano le borsette all’interno di un unico armadietto: in diverse occasioni la giovane ha rubato piccole somme di denaro da ogni borsa, arrivando alla cifra complessiva di 200 euro. Sperava in questo modo che le altre dipendenti non si accorgessero degli ammanchi. Ma così non è stato e dall’agenzia è stato chiesto aiuto ai carabinieri per trovare il colpevole. La 23enne è stata scoperta e denunciata.