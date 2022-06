Rubano la borsa ad una donna alla sagra, scoperte e arrestate due 35enni gemelle

Gemelle padovane con il vizio del furto. Ieri sera 21 giugno nel corso della festa della Santissima Trinità all'Arcella, due trentacinquenni si sono intruffolate tra gli invitati. Dopo aver girato a lungo tra gli stand alla ricerca della vittima più congeniale, hanno notato una borsa da donna incustodita su una sedia. Mentre una delle due ladre fungeva da "palo", la complice ha arraffato l'accessorio, poi entrambe si sono date a precipitosa fuga. Alcuni avventori della festa, dove tra l'altro i presenti si conoscono tutti, fin dalle prime battute hanno seguito con attenzione i movimenti delle due gemelle. Non appena queste ultime sono fuggite con la refurtiva non hanno esitato a seguirle a piedi. Nel frattempo hanno avvisato il 113. Sul luogo della segnalazione si è portata una pattuglia della sezione "Volanti" della Questura. Le due gemelle sono state bloccate ed identificate. E' stata rinvenuta la borsa da poco rubata, mentre il portafogli è stato trovato in una siepe non distante. Le trentacinquenni, già note alla giustizia per reati contro il patrimonio, sono state accompagnate negli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito sono state arrestate per furto aggravato in concorso. La borsa è stata restituita alla vittima.