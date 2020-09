Rubano dalla canonica passando per una finestra lasciata aperta: indagano i carabinieri

Approfittando della finestra aperta hanno rubato dei soldi dalla canonica. È la denuncia ai carabinieri di Campodarsego del parroco.

La vicenda

Il parroco della chiesa di Santa Maria Assunta di Campodarsego ha sporto denuncia di furto ai carabinieri. Nella notte tra il 2 e il 3 settembre ignoti si sono introdotti all’interno della canonica di via Caltana approfittando del fatto che il parroco avesse lasciato una finestra aperta. Dalla scrivania hanno portato via 600 euro in contanti. Le indagini sono partite.