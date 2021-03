Sorpresa dal parroco mentre ruba in canonica, 31enne finisce in manette

In mano una busta con 500 euro, rovistava in cassetti e armadi. Il parroco l'ha scoperta e ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato la donna. La refurtiva è stata restituita

Si è introdotta nella canonica per rubare ma non l’ha fatto silenziosamente quanto credeva. Il parroco ha sentito la donna rovistare e ha chiamato i carabinieri.

Il fatto

Era mezzogiorno di lunedì 8 marzo quando il parroco di San Lorenzo ad Abano ha chiamato i carabinieri per avvisare che una ladra stava rovistando in canonica. Una 31enne romena domiciliata a Padova si era introdotta di nascosto in canonica e aveva iniziato a rivoltare le stanze alla ricerca di denaro. Ha trovato una busta con 500 euro ma non si è fermata ed è stata sorpresa dal prete. I carabinieri sono corsi alla parrocchia e hanno bloccato la donna, arrestandola.