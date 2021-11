Sorpreso a rubare in casa, 20enne arrestato dai carabinieri

Sorpreso fuori dalla casa che aveva appena derubato con un grosso coltello. I carabinieri hanno arrestato il 20enne.

Il furto

Erano le 21.30 di domenica 21 novembre quando un 20enne originario di Merano (Bolzano) si è introdotto in una casa di via Verdi a Fontaniva. Per entrare hanno scassinato la porta con un grosso coltello. Non hanno fatto in tempo ad allontanarsi che i carabinieri erano già lì. I due complici sono riusciti a dileguarsi mentre il 20enne è stato ammanettato. Il tribunale ha stabilito la custodia cautelare in carcere in attesa del dibattimento.