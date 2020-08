Sfonda una tapparella per rubare in casa ma viene sorpreso dal proprietario: arrestato

Ha rotto una tapparella per introdursi in casa di soppiatto ma è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri di Padova.

La vicenda

Nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto un 38enne originario della Moldavia senza fissa dimora ha cercato di rubare in una casa a Vigonza. Ha sfondato la tapparella di una porta finestra ed è entrato in casa. Il proprietario dell’abitazione però ha avvertito subito i carabinieri. Quando sono arrivati il 38enne ha spintonato uno dei due militari per scappare ma è stato bloccato e arrestato per tentato furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.