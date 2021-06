Si introducono in casa per rubare gioielli, il vicino avvisa i carabinieri

Si sono introdotti in una casa, portando via alcuni gioielli in oro. Ma un passante li ha visti e ha chiamato subito i carabinieri del Norm della compagnia di Abano Terme.

Il furto

Erano le undici passate della sera di lunedì 21 giugno quando un uomo ha visto qualcosa di sospetto in via Massimo d’Azeglio a Montegrotto: due uomini stavano cercando di entrare in nella casa di un 69enne. E non avevano certo le chiavi. Così ha chiamato i carabinieri che hanno bloccato uno dei due ladri al volo, un 35enne albanese, mentre tentava di scappare. Aveva preso alcuni monili in oro mentre il complice, cercato per ore, non è stato trovato. È stato arrestato per furto in abitazione in concorso.