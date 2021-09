Denunciati gli autori di due furti in casa: hanno rubato valori per seimila euro

I carabinieri sono riusciti a individuare e denunciare due uomini che avevano rubato in due abitazioni oggetti e gioielli, per un valore complessivo di seimila euro

Due le case colpite, per un bottino da circa 6 mila euro. I due ladri sono stati individuati e denunciati per furto in abitazione, aggravato e continuato.

I fatti

Martedì 14 settembre i carabinieri di Este hanno denunciato un 19enne di Ferrara e un romeno di 33 anni residente a Este, entrambi già noti alle forze dell’ordine per altre questioni. I militari hanno raccolto prove di colpevolezza nei loro confronti in merito a due furti in casa, avvenuti lo scorso 20 agosto. Nella casa di un 56enne di Este sono stati portati via oggetti e gioielli del valore complessivo di 4 mila euro mentre per un 47enne del posto il danno ammonta a circa 2 mila euro. Quando i carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 33enne hanno trovato l’auto usata dai due per commettere i furti.