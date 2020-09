Rubano gioielli mentre il proprietario è fuori casa: partite le indagini dei carabinieri

Sono entrati da una porta finestra e gli hanno rubato i gioielli. I carabinieri di Abano Terme stanno indagando su un furto in casa.

I fatti

Erano le undici e mezza della sera di martedì 1 settembre quando ignoti hanno forzato la porta finestra di un’abitazione in via Malachia. Il proprietario di casa, un 71enne, non era all’interno al momento quindi i ladri hanno avuto tutto il tempo per rubare alcuni gioielli e scappare. Il danno in corso di quantificazione e sono partite le indagini dei carabinieri.