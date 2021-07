Furto in una scuola dell'infanzia: i ladri portano via una cassa acustica

Si sono introdotti di soppiatto, scavalcando le giostrine, i giochini e senza uno sguardo ai disegni appesi alle pareti. Hanno rubato una cassa acustica da una scuola dell’infanzia.

Il furto

A denunciare il fatto la mattina di giovedì 15 luglio è stato il parroco di Due Carrare, responsabile della scuola dell’infanzia Sacro Cuore di piazza Santo Stefano. Il parroco ha fatto entrare i carabinieri nella scuola e ha detto loro che manca una cassa acustica. I ladri poi sono passati al patronato, all’asilo e alla scuola Maria Ausiliatrice, tutti in via Roma, ma da lì non hanno portato via nulla.