Ruba 1000 euro dalla cassetta delle offerte alla chiesa di Santa Lucia e un tombino: denunciato

Martedì pomeriggio verso le 15 è stato segnalato alla centrale operativa della Polizia Locale il furto di una cassetta delle offerte all'interno della Chiesa di Santa Lucia in centro storico. Veniva inoltre riferito che era stato visto un uomo che, dopo aver infilato l'intera cassetta con tutto il basamento all'interno di un cassonetto della raccolta differenziata, si era allontanato velocemente a piedi in direzione di via Dante.

Segnalazioni e indagini

Successivamente è stata segnalata la mancanza del coperchio in ghisa di un chiusino di un pozzetto all'altezza del civico 68 di riviera San Benedetto. La pattuglia sopraggiunta per verificare la segnalazione ha constatato l'effettiva mancanza del tombino e, messa in sicurezza la strada, ha perlustrato l'area intorno. E' stato quindi riconosciuto un uomo di 50 anni, italiano e domiciliato a Padova, già noto come frequentatore delle piazze e spesso sorpreso a bivaccare ubriaco, fermo nell'area verde all'altezza del civico 122 di riviera San Benedetto, insieme alla cassetta delle offerte sfondata nella parte superiore con il chiusino poco distante. L'uomo stava contando i soldi e che riportava diverse ferite alle mani dovute, per sua stessa ammissione, ai colpi sferrati per forzare e manomettere l'apertura della cassetta delle offerte realizzata in ferro battuto. Il ladro è ststo denunciato a piede libero per furto aggravato. Il denaro, quasi mille euro, è stato recuperato.

L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina commenta soddisfatto: «Un plauso ai nostri agenti della Polizia Locale che grazie alla profonda conoscenza del territorio e del centro storico e delle persone che lo frequentano hanno rapidamente sventato un furto che offende nel profondo la nostra sensibilità, collegando rapidamente due episodi apparentemente slegati tra loro. E' il percorso giusto sul quale lavorare per garantire un adeguato livello di sicurezza urbana».

