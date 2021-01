Tagliano in ceppi un albero caduto e ne portano via 3 quintali: bloccati dalla polizia

Hanno tagliato un albero dal bordo della strada e ne hanno portato via tre quintali in ceppi. Una coppia è stata denunciata dalla polizia.

Il fatto

Nel pomeriggio di domenica 17 gennaio una coppia di romeni di 48 e 47 anni si sono armati di sega elettrica e hanno tagliato in ceppi un albero caduto al suolo in via Sant’Orsola Vecchia, vicino al parco Roncajette. I ceppi, che insieme pesavano tre quintali, sono stati messi in auto. La polizia ha ricevuto segnalazione del furto e ha bloccato i due mentre erano in macchina: sono stati denunciati per furto aggravato.