Le si avvicina in bici e le strappa la collanina: è caccia al ladro

Si è avvicinato e le ha strappato la collanina che aveva al collo. Non si è nemmeno fermato, ha continuato a pedalare.

Il furto

È accaduto tutto in pochi minuti. Intorno alle 11 di mercoledì 11 maggio una donna di 52 anni di origine cinese stava percorrendo a piedi Corso del Popolo a Padova, nel mezzo del solito via vai. Uno straniero a bordo di una bicicletta le si è avvicinato e con un movimento repentino le ha strappato la collanina che indossava, fuggendo via. La donna non è rimasta ferita e ha chiamato la polizia che ora sta indagando.