L'abbraccia con la scusa di ringraziarla e le sfila la collana d'oro

Ha abbracciato l’anziana con la scusa di ringraziarla e le ha sfilato la collana d’oro, del valore di 2 mila euro. La vittima ha denunciato tutto alla polizia.

Il fatto

Nella mattinata di martedì 22 giugno una 88enne di Bari si trovava in via De Lellis quando è stata avvinata da una donna. Le ha chiesto informazioni e le ha fatto scrivere della via su un foglietto, per non dimenticarsene. Grata, o quantomeno così sembrava, l’ha abbracciata ringraziandola dell’aiuto. Solo qualche minuto dopo l’anziana si è accorta che la sua collana d’oro da 2 mila euro non era più al suo collo. Così ha chiamato la polizia che si sta muovendo per rintracciare la ladra.