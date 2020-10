Tenta di sfondare il portone a spallate e sveglia i vicini: 18enne arrestato

Prima ha cercato di sfondare il portone d’ingresso e poi si è avventato su un’auto parcheggiata. Il giovane è stato bloccato e arrestato dalla polizia.

Il fatto

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre un 18enne tunisino ha cercato di entrare all’interno di un condominio di via Bonazza. Ha preso a spallate il portone svegliando i vicini che hanno chiamato il 113. Mentre arrivavano gli agenti, il ragazzo ha cambiato idea dato che non riusciva a muovere la porta dai cardini ed è andato sul retro. La pattuglia lo ha sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto in sosta e lo ha bloccato. In mano aveva una lucetta a led che probabilmente gli serviva per vedere al buio ciò che stava rubando. È stato arrestato.